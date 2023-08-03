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​Хау использовал критику тен Хага, чтобы настроить игроков «Ньюкасла» на матч

03 Августа 2023 • 18:56 Комментировать

В апреле «Ньюкасл» на своём поле обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. Перед игрой главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг описал «сорок» как «раздражающую команду». Теперь Amazon Prime показал ролик, на котором рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау зачитывает цитату тен Хага своим футболистам.

«Если они хотят быстрой игры, приехав сюда, так давайте, чёрт побери, дадим им это!» - сказал Хау своим подопечным.

Судя по результату, мотивационная речь Хау положительно повлияла на его подопечных.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в прошлом чемпионате Англии занял третье место, а «Ньюкасл» - четвёртое.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эдди Хау Эрик тен Хаг
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