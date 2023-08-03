​Гвардиол попрощался с командой

Защитник Йошко Гвардиол в обозримом будущем станет футболистом «Манчестер Сити». Как сообщает в социальных сетях журналист Патрик Бергер, 21-летний футболист уже попрощался с футболистами «РБ Лейпцига».

В ближайшие часы Гвардиол вылетит в Великобританию, чтобы пройти обследование для «Манчестер Сити».

«РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Йошко Гвардиола за 90 миллионов евро. За счёт бонусов «быки» смогут заработать в рамках этой сделки ещё 10 миллионов. Гвардиол – футболист сборной Хорватии – станет самым дорогим защитником в истории футбола.