Обмен Влаховича на Лукаку: зачем он нужен «Ювентусу» и «Челси»

До закрытия трансферного окна, судя по всему, «Ювентус» и «Челси» совершат обмен нападающими. В Турин должен отправиться Ромелу Лукаку, а в Лондон – Душан Влахович. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о возможных переходах.

«Челси» нужен нападающий, но не Лукаку

Ещё по ходу прошлого сезона было очевидно, что при всей безумной трансферной политике «Челси» команде не хватает ударного форварда. После ухода Кая Хаверца и Пьер-Эмерика Обамеянга выбор стал только хуже. Лондонцы уже подписали Николаса Джексона, но сенегалец всё же не выглядит игроком, который точно решит проблемы «синих».

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино мог бы сделать ставку на Ромелу Лукаку, который принадлежит лондонцам. Однако в клубе похоже не верят, что 30-летний форвард способен помочь команде. У бельгийца было два прихода в «Челси», но в обоих случаях он не давал результат. Более того, прошлый сезон в аренде в «Интере» Лукаку провёл не слишком ярко, чтобы теперь на него надеяться. Учитывая, что контракт у форварда ощутимый, в клубе пытаются от него избавиться.

Почему «Челси» делает выбор в пользу Влаховича?

Душан Влахович тоже не блистал в прошлом сезоне, если смотреть на статистику. Однако надо сделать скидку на игру «Ювентуса». Туринцы минувший сезон провели довольно блекло, прежде всего, с точки зрения игры. Массимиллиано Аллегри привил команде довольно оборонительный футбол, в котором сербу не очень уютно. Было видно, что порой на поле Влахович был словно изолирован от всей команды.

При этом нападающий показал довольно неплохую реализацию. У Влаховича она составляла 40%: выше, чем у Маркуа Рэшфорда (39,1%), и лишь немного ниже, чем у Роберта Левандовски (42%). Из этого можно сделать предположение, что серб сможет забивать больше, если у него будет больше возможностей. В конце концов в 2021-м Влахович, если брать в расчёт только внутренний чемпионат, забил больше Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Мохамеда Салаха. При этом игроку всего 23 года, и его пик формы еще впереди.

Помимо прочего, есть и ещё одно простое объяснение, почему «Челси» хочет заполучить именно Влаховича. С финансовой точки зрения этот вариант будет самым выгодным, потому что «Ювентусу» понадобится форвард на замену, а у «синих» такой есть.

Зачем «Ювентусу» отпускать Влаховича?

Учитывая все выше сказанное про серба, логично задаться вопросом, зачем «Ювентусу» его отпускать. Однако и тут никакого секрета нет. Во-первых, туринцы испытывают финансовые трудности. В следующем сезоне «Ювентус» не сыграет в Лиге чемпионов, что только усугубит проблемы клуба, которые проявились в прошлом году из-за расследования в отношении отчетности «Старой синьоры». Обмен Влаховича на Лукаку наверняка будет подразумевать доплату со стороны «Челси», и эти деньги туринцам точно не помешают.

Помимо этого, Влахович в «Ювентусе» не оправдывает надежд. Серб не забивает так много, как от него ожидали, и не дает результат в одиночку. Отчасти это связано с тем, что при Аллегри туринцы играют в футбол, который форварду не очень подходит. Влахович не может проявить свои лучшие качества, и нет предпосылок ждать, что это резко измениться. В этой ситуации серб лишь продолжит дешеветь, так что «Ювентусу» имеет смысл продать его, пока можно заработать больше.

Нужен ли «Ювентусу» Лукаку?

По данным итальянских СМИ, туринцы даже спрашивали совета у бывших нападающих клуба, и все они рекомендовали сохранить Влаховича, а не менять его на Лукаку. Однако речь шла именно про игровую составляющую. Бельгиец старше, последний сезон не был для него очень удачным. К тому же болельщики «Ювентуса» не будут рады приходу игрока из «Интера».

Впрочем, Лукаку точно лучше подходит под оборонительный футбол Аллегри. По крайней мере, можно вспомнить, что у Антонио Конте в «Интере» он действовал здорово. Бельгиец лучше цепляется за мяч, что важно при такой тактике. Свои голы он также забьёт. Альтернативой был поиск другого форварда, но с учётом ограниченных финансовых возможностей «Ювентуса» приобрести исполнителя высокого класса было бы сложно. В этом смысле Лукаку кажется более надёжным вариантом, чем условный Джанлука Скамакка, который как раз собирается заменить бельгийца в «Интере».

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Клуб Игрок Кол-во матчей Пропущено из-за травм Голы Трансферная стоимость «Интер» Ромелу Лукаку 37 18 14 40 млн евро «Ювентус» Душан Влахович 42 13 14 70 млн евро

Роман Андреев