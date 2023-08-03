​«Тоттенхэм» покупает защитника за 40 млн евро

В ближайшее время «Тоттенхэм» и «Вольфсбург» должны ударить по рукам и завершить переговоры по трансферу защитника Микки ван де Вена. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» предложили за 22-летнего нидерландца 40 миллионов евро. За счёт бонусов «волки» смогут заработать ещё 5 миллионов евро.

Ранее Романо сообщал, что с самим ван де Веном «Тоттенхэм» уже договорился об условиях личного трудового соглашения.

Первый матч нового сезона «Тоттенхэм» проведёт в воскресенье, 13 августа. Команда Анге Постекоглу будет играть против «Брентфорда» на поле соперника.