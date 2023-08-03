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​Рэшфорд вспомнил, как тен Хаг наказал его за опоздание на 45 секунд

03 Августа 2023 • 17:34 Комментировать

Нападающий Маркус Рэшфорд вспомнил, как в конце 2022 года главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наказал его по причине опоздания на собрание команды.

«Я не так уж сильно опоздал, и тен Хаг не был резок, но опоздание есть опоздание. Я опоздал где-то на 45 секунд, может, на минуту. Но правила есть правила», - сказал Рэшфорд в интервью The Overlap.

Из-за опоздания 31 декабря Рэшфорд не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Форвард вышел на замену в перерыве и в итоге принёс своей команде победу со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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