​Рэшфорд вспомнил, как тен Хаг наказал его за опоздание на 45 секунд

Нападающий Маркус Рэшфорд вспомнил, как в конце 2022 года главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наказал его по причине опоздания на собрание команды.

«Я не так уж сильно опоздал, и тен Хаг не был резок, но опоздание есть опоздание. Я опоздал где-то на 45 секунд, может, на минуту. Но правила есть правила», - сказал Рэшфорд в интервью The Overlap.

Из-за опоздания 31 декабря Рэшфорд не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на гостевой матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Форвард вышел на замену в перерыве и в итоге принёс своей команде победу со счётом 1:0.