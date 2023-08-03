​Рэшфорд надеется побить рекорд Руни в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Маркус Рэшфорд надеется побить рекорд Уэйна Руни и стать лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед».

Уэйн Руни забил за «Манчестер Юнайтед» 253 гола. Что до Маркуса Рэшфорда, то сейчас на его счету 123 результативных удара.

«Могу ли я побить рекорд Руни? Я надеюсь на это. Никогда не знаешь, что произойдёт, но я всегда стараюсь забивать и отдавать голевые передачи. Есть шанс, что это может случиться. Я говорил об этом с Руни, и он хочет, чтобы я сделал это», - сказал Рэшфорд The Overlap.

Напомним, что недавно Маркус Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до конца июня 2028 года.