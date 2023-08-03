Стало известно, сколько «Челси» заплатит за Роберта Санчеса

Итальянский журналист Фабрицио Романо обнародовал подробности сделки между «Челси» и «Брайтоном» по трансферу голкипера Роберта Санчеса. По информации от инсайдера, «синие» заплатят за 25-летнего испанца чуть более 23 миллионов евро. Ещё около 6 миллионов евро «Брайтон» может получить в будущем в виде бонусов.

Санчес уже согласовал с «Челси» условия контракта. В ближайшее время футболист должен пройти медосмотр, а затем подписать с лондонским клубом долгосрочное соглашение.

В «Челси» из «Брайтона» скоро может последовать другой футболист – полузащитник Мойсес Кайседо, которого лондонцы пытаются приобрести ещё начиная с января.