«Челси» согласовал трансфер нового вратаря

Лондонский «Челси» договорился с «Брайтоном» о трансфере голкипера Роберта Санчеса. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, в ближайшее время вратарь сборной Испании должен пройти медосмотр на тренировочной базе «синих» в Кобхэме.

О сумме трансфера пока не сообщается. Источник сообщает, что в рамках другой сделки «Челси» также пытается убедить «Брайтон» в продаже опорного полузащитника Мойсеса Кайседо, за которого «чайки» ранее требовали свыше 120 миллионов евро.

Санчес ещё по окончании сезона дал понять руководству «Брайтона», что летом хочет уйти на повышение. 25-летний Роберт составит конкуренцию за место в основе «Челси» Кепе Аррисабалаге.