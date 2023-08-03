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«Челси» согласовал трансфер нового вратаря

03 Августа 2023 • 15:38 Комментировать

Лондонский «Челси» договорился с «Брайтоном» о трансфере голкипера Роберта Санчеса. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, в ближайшее время вратарь сборной Испании должен пройти медосмотр на тренировочной базе «синих» в Кобхэме.

О сумме трансфера пока не сообщается. Источник сообщает, что в рамках другой сделки «Челси» также пытается убедить «Брайтон» в продаже опорного полузащитника Мойсеса Кайседо, за которого «чайки» ранее требовали свыше 120 миллионов евро.

Санчес ещё по окончании сезона дал понять руководству «Брайтона», что летом хочет уйти на повышение. 25-летний Роберт составит конкуренцию за место в основе «Челси» Кепе Аррисабалаге.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Роберт Санчес трансферы футбола - лето 2023
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