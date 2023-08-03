Мбаппе дал согласие на переход в «Челси», но только на правах годичной аренды

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал согласие на переход в лондонский «Челси». Правда, если верить изданию Sport, француз согласился перебраться на «Стэмфорд Бридж» только на правах годичной аренды. После этого футболист хочет на правах свободного агента перейти в мадридский «Реал».

Напомним, у Мбаппе остаётся год по контракту с «ПСЖ», который Килиан недавно окончательно отказался продлевать. Парижская команда всячески пытается избавиться от нападающего, но пока эти попытки не принесли результат.

Мбаппе ранее также был интересен «Ливерпулю», но команда Юргена Клоппа вышла из гонки, как только узнала об условиях сделки.