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«Манчестер Сити» не вёл переговоров с «Барселоной» по Канселу

03 Августа 2023 • 15:17 Комментировать

«Манчестер Сити» не разговаривал с каталонской «Барселоной» по поводу возможного трансфера защитника Жоау Канселу, который больше не входит в планы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

По информации от журналиста Майкла Планта, «Манчестер Сити» пока не вёл никаких переговоров с «Барселоной» по продаже Канселу. Ранее сообщалось, что португалец согласился на понижение зарплаты и договорился об условиях контракта с «сине-гранатовыми».

«Барселона» сейчас ищет правого защитника, а Канселу является очень привлекательным вариантом для главного тренера Хави Эрнандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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