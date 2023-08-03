«Манчестер Сити» не вёл переговоров с «Барселоной» по Канселу

«Манчестер Сити» не разговаривал с каталонской «Барселоной» по поводу возможного трансфера защитника Жоау Канселу, который больше не входит в планы главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

По информации от журналиста Майкла Планта, «Манчестер Сити» пока не вёл никаких переговоров с «Барселоной» по продаже Канселу. Ранее сообщалось, что португалец согласился на понижение зарплаты и договорился об условиях контракта с «сине-гранатовыми».

«Барселона» сейчас ищет правого защитника, а Канселу является очень привлекательным вариантом для главного тренера Хави Эрнандеса.