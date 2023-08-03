Эмилиано Мартинеса забудут через 10 лет, Буффона будут помнить и через 30 — Черданцев

Футбольный комментатор Георгий Черданцев сравнил бывшего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона с вратарём «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесом.

«Мартинес — хороший вратарь, но в историю войдет только титулом чемпиона мира. Через 10 лет его имя никто не вспомнит. А Буффона будут помнить и через 30», — приводит слова Черданцева «Чемпионат».

Напомним, 2 августа Буффон в возрасте 45 лет объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Ранее Черданцев заявил, что считает отсутствие «Золотого мяча» у Буффона большой несправедливостью.

Добавим, что единственным вратарем, получившим эту награду, является легенда московского «Динамо» Лев Яшин.