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Эмилиано Мартинеса забудут через 10 лет, Буффона будут помнить и через 30 — Черданцев

03 Августа 2023 • 12:04 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

Футбольный комментатор Георгий Черданцев сравнил бывшего голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона с вратарём «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесом.

«Мартинес — хороший вратарь, но в историю войдет только титулом чемпиона мира. Через 10 лет его имя никто не вспомнит. А Буффона будут помнить и через 30», — приводит слова Черданцева «Чемпионат».

Напомним, 2 августа Буффон в возрасте 45 лет объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

Ранее Черданцев заявил, что считает отсутствие «Золотого мяча» у Буффона большой несправедливостью.

Добавим, что единственным вратарем, получившим эту награду, является легенда московского «Динамо» Лев Яшин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Джанлуиджи Буффон Георгий Черданцев Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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