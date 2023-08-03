Гвардиол должен пройти медосмотр в «Манчестер Сити» до конца недели

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол становится всё ближе к переходу в «Манчестер Сити». Английское издание Sky Sports сообщает, что хорват к концу недели должен пройти медосмотр в стане «горожан».

21-летний футболист станет самым дорогим центральным защитником в истории, ведь за его трансфер заплатят 90 миллионов евро. Сам Йошко при этом в прошлом заявлял в интервью, что с детства болеет за «Ливерпуль» и мечтает однажды оказаться в этой команде.

Гвардиол успел провести всего два сезона в составе «РБ Лейпцига», где зарекомендовал себя как одного из самых перспективных центральных защитников планеты.