Хави нравится Ло Чельсо, аргентинец – более реальный вариант, в отличие от Бернарду Силвы

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес одобряет трансфер полузащитника Джовани ло Чельсо из лондонского «Тоттенхэма». По информации от журналиста Серхи Капдевилы, аргентинец является более реальным вариантом, чем Бернарду Силва из «Манчестер Сити», за которого требуют около 70 миллионов евро.

Источник сообщает, что ло Чельсо очень нравится Хави. У полузащитника есть опыт выступлений в Ла Лиге в составе таких команд, как «Бетис» и «Вильярреал». В составе последних Джовани провёл последние полтора года на правах аренды.

Ло Чельсо не входит в планы «Тоттенхэма». Клуб готов продать 27-летнего хавбека, которого Transfermarkt оценивает в 14 миллионов евро.