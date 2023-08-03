«Челси» нацелился на полузащитника «Лидса»

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Лидса» Тайлера Адамса. По информации от The Athletic, «пенсионеры» могут активировать сумму отступных в контракте американца, которые составляют чуть более 23 миллионов евро.

Напомним, «Челси» продолжает активные поиски нового опорного полузащитника. Приоритетной целью является Мойсес Кайседо из «Брайтона», но требуемая сумма свыше 120 миллионов евро пока отпугивает команду Маурисио Почеттино.

Адамс провёл один сезон в Английской премьер-лиге после перехода из «РБ Лейпцига» прошлым летом. По итогам прошлой кампании команда 24-летнего американца опустилась в Чемпионшип.