«Ювентус» требует за Влаховича Лукаку и 50 миллионов евро, «Челси» готов заплатить лишь половину

Туринский «Ювентус» продолжает вести переговоры с лондонским «Челси» по трансферу нападающего Ромелу Лукаку. По информации от Tuttosport, «старая синьора» продолжает настаивать, что готова отправить в Лондон своего форварда Душана Влаховича в обмен на Лукаку и 50 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Челси» в то же время готов предложить лишь 25 миллионов евро поверх Лукаку. Переговоры между клубами продолжаются и есть надежда, что компромисс будет найден.

Ранее сообщалось, что Лукаку является главной целью главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на усиление нападения.