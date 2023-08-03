«Интер» уверен, что сможет купить у «Вест Хэма» Скамакку

Миланский «Интер» уверен, что сможет провернуть трансфер нападающего «Вест Хэма» Джанлуки Скамакки, который хочет покинуть туманный альбион после разочаровывающего дебютного сезона.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры между клубами продолжаются. Последнее предложение «Интера» составило 25 миллионов евро включая бонусы. Источник сообщает, что никакой информации о предложении «Аталанты» подтвердить не может.

Напомним, 24-летний Скамакка перебрался в «Вест Хэм» из «Сассуоло» прошлым летом за 36 миллионов евро. В своём первом сезоне за «молотобойцев» итальянец забил 3 гола в 16 матчах АПЛ.