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Артета рассказал, изменит ли травма Жезуса планы «Арсенала» на Балогуна

03 Августа 2023 • 09:54 Комментировать (1)

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, как повлияет травма нападающего Габриэля Жезуса на будущее Фоларина Балогуна, который этим летом хочет покинуть «канониров» на постоянной основе.

«Травма Жезуса не повлияет на Балогуна, наши планы не изменились. К сожалению, Габриэль пропустит несколько недель, но у нас есть другие игроки в атаке с разными качествами. Мы адаптируемся», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Балогун провёл прошлый сезон в составе «Реймса» на правах аренды, где настрелял 22 гола в чемпионате Франции. Фоларин сейчас интересен «Интеру», «Милану» и «РБ Лейпцигу».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэль Жезус Фоларин Балогун трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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LMI
03 Августа 2023 в 11:33
У нас к сожалению нет ярко выраженного форварда, у нас нет даже форварда амплуа Жиру. Это весьма плохо. Жезус даже и близко не повторил, например, Санчеса. Он даже Мартинелли не может повторить
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