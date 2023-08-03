Рамуш был запасным вариантом для «Манчестер Юнайтед» после Хёйлунна

Нападающий лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш был запасным вариантом для «Манчестер Юнайтед» на усиление позиции форварда после Расмуса Хёйлунна, который близок к переезду на «Олд Траффорд» из «Аталанты». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, Рамуш в данный момент очень близок к переходу в «ПСЖ». Сумма трансфера с учётом бонусов должна составить 80 миллионов евро. В то же время «Манчестер Юнайтед» заплатит за Хёйлунна 85 миллионов с учётом бонусов. В прошлом розыгрыше чемпионата Португалии Рамуш забил 19 голов в 30 поединках, тогда как Хёйлунн отличился 9 раз в 32 матчах итальянской Серии А.