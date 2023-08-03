Канселу приближается к трансферу в «Барселону»

У каталонской «Барселоны» есть хорошие шансы подписать этим летом правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. По информации от журналиста Николо Скиры, португалец становится всё ближе к переезду на «Камп Ноу».

По сведениям источника, Канселу уже согласовал личные условия с «Барселоной» и ожидает того, когда клубы договорятся между собой о трансфере. «Сине-гранатовые» в данный момент пытаются придумать подходящую структуру сделки, которая удовлетворила бы «Манчестер Сити».

Напомним, в конце прошлого сезона мюнхенская «Бавария» отказалась выкупать Канселу после полугодичной аренды за 70 миллионов евро.