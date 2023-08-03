«Ювентус» постарается вернуть своего бывшего форварда, если не сможет заполучить Лукаку

Туринский «Ювентус» определился с запасным вариантом на позицию форварда. Если «старая синьора» не сможет провернуть трансфер нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, команда Массимилиано Аллегри постарается вернуть Альваро Морату, у которого остаётся год по контракту с мадридским «Атлетико». Об этом сообщает Il Corriere dello Sport.

«Ювентус» сейчас ведёт активную работу над трансфером Лукаку, предлагая «Челси» в обмен Душана Влаховича. При этом «старая синьора» хочет от лондонского клуба ещё и доплату в размере 40-50 миллионов евро, что пока усложняет сделку.

Мората в данный момент также интересен «Роме», где работает бывший тренер футболиста по мадридскому «Реалу» Жозе Моуринью.