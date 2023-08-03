Итальянский клуб хочет купить экс-игрока ЦСКА Влашича

Хорватский полузащитник Никола Влашич, правами на которого владеет лондонский «Вест Хэм», вернется в «Торино», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, итальянский клуб близок к оформлению трансфера хавбека, ранее поигравшего в Российской премьер-лиге за московский ЦСКА. Transfermarkt оценивает стоимость Николы в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Влашич провел 34 поединка. 25-летний полузащитник отметился пятью забитыми мячам и шестью результативными передачами. Его контракт с «молотобойцами» рассчитан до середины 2026 года.