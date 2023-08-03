Почеттино сообщил о травме Нкунку

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку получил травму в товарищеском поединке против дортмундской «Боруссии» (1:1). Игрок был заменен в середине первого тайма.

О повреждении французского футболиста высказался главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино.

«Врачи провели осмотр Нкунку, надеюсь, там ничего серьезного. Кристофер упал при борьбе, после чего почувствовал боль в колене. Надеюсь, что ничего серьезного», - передает слова аргентинского специалиста пресс-служба «пенсионеров».

Нкунку перешел в «Челси» этим летом из «РБ Лейпцига» за 60 миллионов евро. Стороны подписали контракт до конца июня 2029 года.