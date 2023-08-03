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«Тоттенхэм» предложил 45 млн евро за защитника из Бундеслиги

03 Августа 2023 • 08:42 Комментировать

Защитник леверкузенского «Байера» Эдмонд Тапсоба находится в сфере интересов лондонского «Тоттенхэма». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Патрик Бергер, «шпоры» сделали предложение «фармацевтам» по трансферу игрока. Лондонцы готовы заплатить за него 45 миллионов евро.

Впрочем, эта сумма не впечатлила руководство «Вольфсбурга». Немецкий клуб хочет выручить с продажи игрока гораздо большие деньги.

Срок действующего контракта между Тапсоба и «волками» рассчитан до середины 2026 года. В минувшем сезоне защитник провел 47 поединков во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вольфсбург Эдмонд Тапсоба трансферы футбола - лето 2023
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