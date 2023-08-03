Аргентинский полузащитник Мануэль Лансини, недавно покинувший лондонский «Вест Хэм», вернулся на родину. 30-летний футболист пополнил ряды «Ривер Плейт» в статусе свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте аргентинского клуба.

Напомним, что Лансини является воспитанником академии «Ривер Плейт». Мануэль ушел из аргентинского гранда в 2014 году. После этого хавбек поиграл за «Аль-Джазиру» и «Вест Хэм».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 23 поединках во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.