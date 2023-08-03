Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ривер Плейт» объявил о трансфере Лансини официально

03 Августа 2023 • 08:35 Комментировать

Аргентинский полузащитник Мануэль Лансини, недавно покинувший лондонский «Вест Хэм», вернулся на родину. 30-летний футболист пополнил ряды «Ривер Плейт» в статусе свободного агента. Об этом сообщается на официальном сайте аргентинского клуба.

Напомним, что Лансини является воспитанником академии «Ривер Плейт». Мануэль ушел из аргентинского гранда в 2014 году. После этого хавбек поиграл за «Аль-Джазиру» и «Вест Хэм».

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 23 поединках во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ривер Плейт Мануэль Лансини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
09:18 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» постарается вернуть своего бывшего форварда, если не сможет заполучить Лукаку
09:08 · Англия. Премьер-лига
Итальянский клуб хочет купить экс-игрока ЦСКА Влашича
08:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино сообщил о травме Нкунку
08:42 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложил 45 млн евро за защитника из Бундеслиги
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Ривер Плейт» объявил о трансфере Лансини официально
08:29 · Англия. Премьер-лига
Кайседо может покинуть АПЛ
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться полузащитником «Баварии»
08:14 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» договорился со звёздным нападающим
08:08 · Англия. Премьер-лига
Кейн придумал, как перейти в «Баварию» 1
02 Августа
23:29 · Англия. Премьер-лига
Жезус перенёс операцию на колене – форвард пропустит несколько недель
22:10 · Англия. Премьер-лига
​«Монако» с Головиным проиграл «Арсеналу» в Кубке Эмирейтс
22:03 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» и Лавия – готовится финальное предложение
21:47 · Англия. Чемпионшип
​Защитник сборной Хорватии перешёл в «Лион» официально
21:40 · Англия. Премьер-лига
​Канселу готов пойти на снижение зарплаты ради «Барселоны»
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» отдал Ундава в аренду в Бундеслигу официально
Все новости
Рекомендуем