Кайседо может покинуть АПЛ

Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо, правами на которого владеет английский «Брайтон», может сменить Премьер-лигу на чемпионат Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован один из саудовских клубов, название которого не раскрывается. Неназванный работодатель готов побороться за южноамериканца с лондонским «Челси». Трансферная стоимость Кайседо оценивается в 75 миллионов евро, однако «Брайтон» хочет получить больше 100 млн.

В прошлом сезоне Мойсес провел 43 поединка за «чаек», в которых забил гол и отдал результативный пас.