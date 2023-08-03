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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кайседо может покинуть АПЛ

03 Августа 2023 • 08:29 Комментировать

Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо, правами на которого владеет английский «Брайтон», может сменить Премьер-лигу на чемпионат Саудовской Аравии. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

По информации источника, в услугах 21-летнего футболиста заинтересован один из саудовских клубов, название которого не раскрывается. Неназванный работодатель готов побороться за южноамериканца с лондонским «Челси». Трансферная стоимость Кайседо оценивается в 75 миллионов евро, однако «Брайтон» хочет получить больше 100 млн.

В прошлом сезоне Мойсес провел 43 поединка за «чаек», в которых забил гол и отдал результативный пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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