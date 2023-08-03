«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться полузащитником «Баварии»

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может перебраться на Туманный Альбион. По сообщениям инсайдера Флориана Плеттенберга, в услугах 28-летнего игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Игрок может решиться на переезд в Английскую премьер-лигу, поскольку при нынешнем главном тренере Томасе Тухеле ему не гарантировано место в основном составе команды. Специалист хочет делать ставку на Лаймера и Киммиха.

Трансферная стоимость Горецки оценивается в 45 миллионов евро. Трудовое соглашение полузащитника с мюнхенским грандом рассчитано до середины 2026 года.