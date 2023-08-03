«Ювентус» договорился со звёздным нападающим

Форвард сборной Бельгии и лондонского «Челси» Ромелу Лукаку в ближайшие дни может пополнить ряды туринского «Ювентуса». Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, 30-летний нападающий согласовал со «старой синьорой» условия трудового соглашения.

Срок контракта между сторонами будет рассчитан на три года с возможностью пролонгации на один год. Ранее сообщалось, что в сделку может быть включен нападающий «Ювентуса» Душан Влахович.

Пошлый сезон Лукаку провел на правах аренды за миланский «Интер». Нападающий принял участие в 37 поединках, записав на свой счет 14 забитых мячей и семь результативных передач.