Кейн придумал, как перейти в «Баварию»

Центрфорвард Гарри Кейн может выкупить свой трудовой договор у лондонского «Тоттенхэма» ради трансфера в мюнхенскую «Баварию». Об этом стало известно журналистам Sport Bible.

Источник отмечает, что переговоры между клубами по-прежнему ведутся, но стороны никак не могут договориться о сделке. Кейн готов выкупить последний год своего контракта со «шпорами», отказавшись от оклада в размере 24 миллионов евро. Этой суммой он надеется покрыть разницу, о которой сейчас общаются клубы.

«Бавария» готова заплатить за 29-летнего англичанина 100 миллионов евро, в то время как «шпоры» хотят получить 120 миллионов.