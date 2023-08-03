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Кейн придумал, как перейти в «Баварию»

03 Августа 2023 • 08:08 Комментировать (1)

Центрфорвард Гарри Кейн может выкупить свой трудовой договор у лондонского «Тоттенхэма» ради трансфера в мюнхенскую «Баварию». Об этом стало известно журналистам Sport Bible.

Источник отмечает, что переговоры между клубами по-прежнему ведутся, но стороны никак не могут договориться о сделке. Кейн готов выкупить последний год своего контракта со «шпорами», отказавшись от оклада в размере 24 миллионов евро. Этой суммой он надеется покрыть разницу, о которой сейчас общаются клубы.

«Бавария» готова заплатить за 29-летнего англичанина 100 миллионов евро, в то время как «шпоры» хотят получить 120 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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snk6565
03 Августа 2023 в 09:26
При таком раскладе...зачем ему Бавария?...или он совсем неумный?
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