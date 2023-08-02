​«Монако» с Головиным проиграл «Арсеналу» в Кубке Эмирейтс

В среду вечером проходил матч Кубка Эмирейтс между «Арсеналом» и «Монако». В основное время матча команды забили по разу, причём ещё в первом тайме. Монегасков вперёд вывел Юссуф Фофана, но вскоре количество единиц на табло уравнял Эдди Нкетиа.

Дело дошло до серии пенальти, где «Арсенал» взял верх – 5:4. Фатальным для «Монако» стал сэйв Аарона Ремсдейла после удара Такуми Минамино.

Стоит сказать, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на футбольном поле почти весь матч – его заменили на 84-й минуте.

Уже 6 августа «Арсенал» сыграет в Суперкубке Англии с «Манчестер Сити».