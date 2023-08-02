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​«Монако» с Головиным проиграл «Арсеналу» в Кубке Эмирейтс

02 Августа 2023 • 22:10 Комментировать

В среду вечером проходил матч Кубка Эмирейтс между «Арсеналом» и «Монако». В основное время матча команды забили по разу, причём ещё в первом тайме. Монегасков вперёд вывел Юссуф Фофана, но вскоре количество единиц на табло уравнял Эдди Нкетиа.

Дело дошло до серии пенальти, где «Арсенал» взял верх – 5:4. Фатальным для «Монако» стал сэйв Аарона Ремсдейла после удара Такуми Минамино.

Стоит сказать, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на футбольном поле почти весь матч – его заменили на 84-й минуте.

Уже 6 августа «Арсенал» сыграет в Суперкубке Англии с «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Арсенал

1:1

(пен. 5:4)

Монако
  31'Фофана Юссуф (0:1)
(1:1) Нкетиа Эдди43'  
Ремсдейл АаронТомиясу Такэхиро 63' (Тирни Киран ( 63') Кивёр ЯкубСалиба Вильям  25' 62' (Габриэль дос Сантос ( 62'  68') Тимбер Юрриен 62' (Троссар Леандро ( 62') Райс Деклан 62' (Жоржиньо II ( 62') Парти Томас 62' (Уайт Бен ( 62') Виейра ФабиуМартинелли Габриэл 63' (Хаверц Кай ( 63') Смит-Роу Эмиль 62' (Эдегор Мартин ( 62') Нкетиа Эдди 83' (Маркиньос Маркус ( 83')
Запасные: Хейн Карл-ЯкобСака БукайоХолдинг РобТёрнер Мэтт
Кён ФилиппКайо ЭнрикеМарипан ГильермоМатсима КрисленСкардовелли Вандерсон 73' (Фолланд Кевин ( 73') Камара Мохамед 73' (Дьятта Крепен ( 73') Магасса СунгутуГоловин Александр 84' (Аклиуш Манес ( 84') Бен Сехир Элиссе 46' (Минамино Такуми ( 46') Фофана ЮссуфБен-Йеддер Виссам  68' 73' (Матазо Элио ( 73')
Запасные: Якобс ИсмаилВалме РичиБоаду МиронБери ЖюльМаецки РадославЭфекеле МаламинЛьенар ЯннЛемарешаль Феликс
02 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Арсенал Лондон Александр Головин
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Сегодня, 02 Августа
22:10 · Англия. Премьер-лига
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