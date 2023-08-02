​«Монако» с Головиным проиграл «Арсеналу» в Кубке Эмирейтс

В среду вечером проходил матч Кубка Эмирейтс между «Арсеналом» и «Монако». В основное время матча команды забили по разу, причём ещё в первом тайме. Монегасков вперёд вывел Юссуф Фофана, но вскоре количество единиц на табло уравнял Эдди Нкетиа.
Дело дошло до серии пенальти, где «Арсенал» взял верх – 5:4. Фатальным для «Монако» стал сэйв Аарона Ремсдейла после удара Такуми Минамино.
Стоит сказать, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на футбольном поле почти весь матч – его заменили на 84-й минуте.
Уже 6 августа «Арсенал» сыграет в Суперкубке Англии с «Манчестер Сити».
Протокол игры
|31'Фофана Юссуф (0:1)
|(1:1) Нкетиа Эдди43'
Ремсдейл Аарон•Томиясу Такэхиро63' (Тирни Киран (63') •Кивёр Якуб•Салиба Вильям 25'62' (Габриэль дос Сантос (62') • 68'Тимбер Юрриен62' (Троссар Леандро (62') •Райс Деклан62' (Жоржиньо II (62') •Парти Томас62' (Уайт Бен (62') •Виейра Фабиу•Мартинелли Габриэл63' (Хаверц Кай (63') •Смит-Роу Эмиль62' (Эдегор Мартин (62') •Нкетиа Эдди83' (Маркиньос Маркус (83')
Запасные: Хейн Карл-Якоб•Сака Букайо•Холдинг Роб•Тёрнер Мэтт
Кён Филипп•Кайо Энрике•Марипан Гильермо•Матсима Крислен•Скардовелли Вандерсон73' (Фолланд Кевин (73') •Камара Мохамед73' (Дьятта Крепен (73') •Магасса Сунгуту•Головин Александр84' (Аклиуш Манес (84') •Бен Сехир Элиссе46' (Минамино Такуми (46') •Фофана Юссуф•Бен-Йеддер Виссам 68'73' (Матазо Элио (73')
02 августа.
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