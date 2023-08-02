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​«Ливерпуль» и Лавия – готовится финальное предложение

02 Августа 2023 • 22:03 Комментировать

Полузащитник Ромео Лавия из «Саутгемптона» остаётся на радаре «Ливерпуля». В прессе появлялась информация о том, что «святые» отклонили уже два предложения мерсисайдцев по трансферу 19-летнего футболиста.

Как сообщает в социальных сетях журналист Саша Тавольери, «Ливерпуль» готов сделать третье и окончательное предложение по футболисту. Речь идёт о 40 миллионах фунтов (46,5 млн евро) и бонусах.

Лавия через своих представителей уже сообщил «Саутгемптону» о желании перейти в «Ливерпуль». Такой трансфер может устроить «святых», ведь он поможет клубу справиться с финансовыми последствиями вылета в Чемпионшип.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон трансферы футбола - лето 2023 Ромео Лавия
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