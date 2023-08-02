​Канселу готов пойти на снижение зарплаты ради «Барселоны»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу хочет перебраться в «Барселону». Ради переезда на «Камп Ноу» 29-летний футболист готов пойти на снижение заработной платы, о чём на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo.

Отмечается, что агентом Жоау Канселу является Жорже Мендеш, который имеет прекрасные отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Жоау Канселу провёл в «Баварии» на правах аренды. Портал transfermarkt оценивает португальского футболиста в 50 миллионов евро.

Первый официальный матч нового сезона «Барселона» проведёт 13 августа – против «Хетафе».