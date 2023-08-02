Английский «Брайтон» отдал немецкого и турецкого форварда Дениза Ундава в аренду в клуб Бундеслиги – «Штутгарт». Об этом немецкий клуб официально сообщил в своих соцсетях. Арендное соглашение по игроку атаки между клубами рассчитано на ближайший сезон.

В минувшем сезоне форвард отметился пятью забитыми голами в рамках 22 матчей АПЛ. Ещё два мяча и ассист Ундав оформил в рамках пяти игр Кубка Англии. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 10 млн евро.

Кстати, в минувшем сезоне Ундав отметился необычным достижением – он забил в рамках матча АПЛ и в свои ворота, и в чужие.