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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Саутгемптон» готов продать Че Адамса

02 Августа 2023 • 20:38 Комментировать
Шеффилд Уэнсдей
...
Саутгемптон
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04.08 22:00

Клуб английского Чемпионшипа «Саутгемптон» готов продать форварда Че Адамса в последний месяц летнего трансферного окна, сообщает Football Insider. По информации портала, сейчас активно игроком атаки интересуются в трёх клубах Премьер-лиги – «Вулверхэмптоне», «Эвертоне» и «Борнмуте».

Адамсу 27 лет, он принадлежит «святым» с лета 2019 года. Контракт связывает футболиста с клубом ещё один год.

В минувшем сезоне шотландец провёл в АПЛ 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал три ассиста. Также пять голов Адамс забил в рамках Кубка лиги.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.

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Саутгемптон Че Адамс трансферы футбола - лето 2023
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