«Саутгемптон» готов продать Че Адамса

Клуб английского Чемпионшипа «Саутгемптон» готов продать форварда Че Адамса в последний месяц летнего трансферного окна, сообщает Football Insider. По информации портала, сейчас активно игроком атаки интересуются в трёх клубах Премьер-лиги – «Вулверхэмптоне», «Эвертоне» и «Борнмуте».

Адамсу 27 лет, он принадлежит «святым» с лета 2019 года. Контракт связывает футболиста с клубом ещё один год.

В минувшем сезоне шотландец провёл в АПЛ 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал три ассиста. Также пять голов Адамс забил в рамках Кубка лиги.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.