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Лукас Моура – игрок «Сан-Паулу» официально

02 Августа 2023 • 20:23 Комментировать
Сан-Паулу
...
Атлетико Минейро
06.08 22:00

30-летний вингер Лукас Моура официально вернулся на родину. Игрока представил в своих соцсетях бразильский клуб «Сан-Паулу». В старый-новый клуб экс-игрок «Тоттенхэма» и «ПСЖ» перебрался в статусе свободного агента, контракт между сторонами является краткосрочным и подписан лишь до окончания текущего календарного года.

Напомним, что Моура – воспитанник «Сан-Паулу». Он провёл в этом клубе первые три года взрослой карьеры, а после, в 2013 году уехал в Европу, где стал игроком «ПСЖ». В составе парижан Моура завоевал 15 трофеев, в составе «шпор», что логично – ни одного.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм ПСЖ Сан-Паулу Лукас Моура трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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