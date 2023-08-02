30-летний вингер Лукас Моура официально вернулся на родину. Игрока представил в своих соцсетях бразильский клуб «Сан-Паулу». В старый-новый клуб экс-игрок «Тоттенхэма» и «ПСЖ» перебрался в статусе свободного агента, контракт между сторонами является краткосрочным и подписан лишь до окончания текущего календарного года.

Напомним, что Моура – воспитанник «Сан-Паулу». Он провёл в этом клубе первые три года взрослой карьеры, а после, в 2013 году уехал в Европу, где стал игроком «ПСЖ». В составе парижан Моура завоевал 15 трофеев, в составе «шпор», что логично – ни одного.