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Гивен: «Тонали быстро учит английский»

02 Августа 2023 • 20:15 Комментировать

Бывший ирландский вратарь «Ньюкасла» Шей Гивен воодушевлен переходом итальянского полузащитника Сандро Тонали в стан «сорок». Он уже отужинал с Тонали и обратил внимание на неплохой английский язык в исполнении Сандро - как правило, итальянцам и испанцам английский дается не очень просто.

- Я ужинал с ним, в компании еще нескольких ребят. Я спросил у Сандро про английский язык, не скажу, что он блестящий, но он приятно удивил меня. Я не думаю, что я смог бы так хорошо выучить итальянский в обратной ситуации за такое короткое время, - признался Гивен, слова которого цитирует The Athletic. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Шей Гивен Сандро Тонали
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