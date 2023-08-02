​Жезус пропускает матч «Арсенала» из-за проблемы с коленом

В среду вечером в рамках товарищеского Кубка Эмирейтс играют «Арсенал» и «Монако». Игру пропускает нападающий лондонской команды Габриэль Жезус. На страницах клубного сайта «канониров» говорится о том, что бразилец испытывает проблемы с коленом. В ближайшее время 26-летний Жезус пройдёт медицинское обследование.

Габриэль Жезус играет за «Арсенал» с прошлого лета. Бразилец провёл за команду 33 официальных матча, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач на партнёров.

Первый официальный матч нового сезона «Арсенал» проведёт уже 6 августа – против «Манчестер Сити» в Суперкубке.