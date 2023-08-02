«Эвертон» обсуждает с «Саутгемптоном» переход Сулеманы

Ливерпульский «Эвертон» обсуждает с «Саутгемптоном» переход ганского игрока атаки Камалдина Сулеманы. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает британский Football Insider.

По информации портала, речь в разговоре между двумя клубами шла об аренде молодого футболиста сроком на сезон.

Напомним, что «Саутгемптону» в минувшем сезоне не повезло вылететь из Премьер-лиги – «святые» заняли лишь 20-е место в турнирной таблице.

Сулемана помог своему вылетевшему клубу двумя голами и одним ассистом в рамках 18 официальных матчей АПЛ. Перешёл в «Саутгемптон» 21-летний игрок минувшей зимой за 25 млн евро, подписав контракт до лета 2027 года.