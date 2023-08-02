​Колвилл прокомментировал продление контракта с «Челси»

«Челси» объявил о продлении контракта с Леви Колвиллом. 20-летний защитник заключил трудовой договор до конца сезона 2028/2029 с опцией продления ещё на один год. Колвилл дал комментарий после пролонгации контракта.

«Это всегда было лёгким решением. Когда я рос, всё, что я знал, - это «Челси». Я поговорил с тренером, он заверил меня в том доверии, в котором я нуждался. Он говорил со мной не просто как с футболистом, а как с человеком. Это имело большое значение», - сказал Колвилл, чьи слова приводятся на сайте «Челси».

Первый матч сезона 2023/2024 «Челси» проведёт 13 августа – против «Ливерпуля» на своём поле.