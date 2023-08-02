​Виллиан ещё может уехать в Саудовскую Аравию

В июле казалось, что будущее Виллиана прояснилось – бразильский вингер подписал новый контракт с «Фулхэмом» после нескольких недель в статусе свободного агента. Впрочем, 34-летним футболистом интересуется саудовский клуб «Аль-Шабаб». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, в настоящий момент Виллиан обсуждает это предложение с «Фулхэмом».

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Виллиана в 3 миллиона евро. За «Фулхэм» бразилец провёл 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.