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​Виллиан ещё может уехать в Саудовскую Аравию

02 Августа 2023 • 18:39 Комментировать

В июле казалось, что будущее Виллиана прояснилось – бразильский вингер подписал новый контракт с «Фулхэмом» после нескольких недель в статусе свободного агента. Впрочем, 34-летним футболистом интересуется саудовский клуб «Аль-Шабаб». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, в настоящий момент Виллиан обсуждает это предложение с «Фулхэмом».

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Виллиана в 3 миллиона евро. За «Фулхэм» бразилец провёл 30 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан Аль-Шабаб трансферы футбола - лето 2023
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