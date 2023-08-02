Макаллистер получил травму в матче с «Баварией»

Новичок «Ливерпуля» Алексис Макаллистер получил повреждение в контрольном поединке с «Баварией». Товарищеская встреча между командами завершилась победой мюнхенской команды со счетом 4:3.

Как сообщает Pazzi di Fanta, в первом тайме 24-летний аргентинец травмировал колено и не смог выйти на поле во второй половине матча. Хавбек был заменен в перерыве на Дарвина Нуньеса.

Старт нового сезона Английской премьер-лиги запланирован на 11 августа. В первом туре «Ливерпуль» встретится на выезде с «Челси» (13 августа). Начало игры запланировано на 18:30 по московскому времени.

Добавим, что 6 августа «Манчестер Сити» разыграет Суперкубок Англии в поединке с «Арсеналом».