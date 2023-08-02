​«Тоттенхэм» договорился с нидерландским защитником

«Тоттенхэм» согласовал условия личного контракта с защитником Микки ван де Веном. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, «шпоры» близки к договорённости по трансферу ван де Вена с «Вольфсбургом» - осталось уладить лишь некоторые детали.

За «Вольфсбург» ван де Вен выступает с конца августа 2021 года. С тех пор нидерландец провёл за немецких «волков» 41 матч, в которых забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Микки ван де Вена в 30 миллионов евро.