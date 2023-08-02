«Челси» на своём официальном сайте сообщил о том, что защитник Леви Колвилл подписал новый контракт. Трудовое соглашение рассчитано на шесть лет с возможностью продления ещё на один сезон.

Колвилл является воспитанником академии «Челси». В двух последних сезонах защитник на правах аренды выступал за «Хаддерсфилд Таун» и «Брайтон». Накануне главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино заявил, что 20-летний Колвилл получит свой шанс в новом сезоне.

Первый матч в сезоне 2023/2024 «Челси» проведёт в воскресенье, 13 августа, – против «Ливерпуля» на своём поле.