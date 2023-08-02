У Мэйтленда-Найлса много вариантов

По завершению прошлого сезона Эйнсли Мэйтленд-Найлс покинул «Арсенал» и оказался в статусе свободного агента. Как сообщает Sky Sports, у 25-летнего полузащитника хватает вариантов по продолжению карьеры. Так, интерес к Мэйтленду-Найлсу проявляют «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун». Кроме того, у Эйнсли есть варианты в Германии, Португалии, Турции и Саудовской Аравии.

Стоит сказать, что «Шеффилд Юнайтед», который держит Мэйтленда-Найлса на карандаше, по итогам прошлого сезона повысился в классе до Премьер-лиги.

Добавим, что Эйнсли Мэйтленд-Найлс оценивается порталом transfermarkt в 8 миллионов евро.