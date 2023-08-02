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​«Брайтон» отклонил крупное предложение по Кайседо

02 Августа 2023 • 17:31 Комментировать

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо находится на радарах нескольких клубов. Как сообщает The Athletic, неназванный клуб предложил «чайкам» за трансфер эквадорца больше, чем «Челси» (лондонцы предлагали 80 миллионов фунтов), но в ответ прозвучал отказ.

В «Брайтоне» считают, что Кайседо стоит примерно столько же, сколько Деклан Райс, за которого «Арсенал» заплатил «Вест Хэму» 105 миллионов фунтов (почти 122 миллиона евро). «Чайки» готовы ждать предложения, которое устроит клуб.

Всего за «Брайтон» Кайседо провёл 53 матча. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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