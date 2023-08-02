​«Вест Хэм» может сделать новое предложение по Уорд-Праусу

Полузащитник Джеймс Уорд-Праус ещё может перейти в «Вест Хэм» в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах The Athletic, лондонский клуб раздумывает над новым предложением для «Саутгемптона».

Ранее «святые» отказались продать Уорд-Прауса «Вест Хэму» за 30 миллионов фунтов (почти 35 миллионов евро).

Джеймсу Уорл-Праусу 28 лет, он проводит в «Саутгемптоне» всю свою карьеру. В 409 официальных матчах за первую команду полузащитник забил 55 голов и отдал 53 голевых паса. По итогам прошлого сезона «Сотон» вылетел из Премьер-лиги в Чемпионшип.