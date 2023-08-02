​«Бешикташу» интересен вингер «Арсенала»

Вингер лондонского «Арсенала» Николя Пепе входит в сферу интересов «Бешикташа». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, в скором времени клубы проведут переговоры и обсудят структуру возможной сделки.

Отмечается, что 28-летний Пепе не входит в планы главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты на будущий сезон.

Стоит сказать, что в сезоне 2022/2023 Николя Пепе выступал за «Ниццу» на правах аренды. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 28-летнего Пепе в 18 миллионов евро.