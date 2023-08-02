«Астон Вилла» готова активировать опцию выкупа хавбека «Лидса»

«Астон Вилла» решительно настроена выиграть борьбу на трансферном рынке за полузащитника Тайлера Адамса. Как сообщает Daily Mail, бирмингемцы готовы активировать опцию выкупа 24-летнего американца у «Лидса» за 25 миллионов фунтов (29 миллионов евро).

Стоит сказать, что интерес к Тайлеру Адамсу также проявляют «Челси», «Ноттингем Форест» и «Эвертон».

За сезон в «Лидсе» Тайлер Адамс провёл 26 официальных матчей. В них полузащитник не отмечался результативными действиями. По итогам прошлого сезона «павлины» вылетели из Премьер-лиги в Чемпионшип.