«Бавария» обыграла «Ливерпуль» в весёлом матче с 7 голами

В рамках подготовки к новому сезону «Ливерпуль» и «Бавария» проводили товарищеский матч в Сингапуре. Игра получилась весёлой – зрители увидели семь забитых голов. Четыре из них отпраздновали футболисты мюнхенской команды, которые и одержали победу с результатом 4:3.

«Ливерпуль» по ходу матча вёл в счёте 2:0 и 3:2, но верх всё-таки взяли игроки «Баварии». За мюнхенцев забили Серж Гнабри, Лерой Сане, Йосип Станишич и Франс Крэтзиг. В составе мерсисайдцев забивали Коди Гакпо, новоиспечённый капитан команды Виргил ван Дейк и Луис Диас.