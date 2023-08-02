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«Бавария» обыграла «Ливерпуль» в весёлом матче с 7 голами

02 Августа 2023 • 16:32 Комментировать

В рамках подготовки к новому сезону «Ливерпуль» и «Бавария» проводили товарищеский матч в Сингапуре. Игра получилась весёлой – зрители увидели семь забитых голов. Четыре из них отпраздновали футболисты мюнхенской команды, которые и одержали победу с результатом 4:3.

«Ливерпуль» по ходу матча вёл в счёте 2:0 и 3:2, но верх всё-таки взяли игроки «Баварии». За мюнхенцев забили Серж Гнабри, Лерой Сане, Йосип Станишич и Франс Крэтзиг. В составе мерсисайдцев забивали Коди Гакпо, новоиспечённый капитан команды Виргил ван Дейк и Луис Диас.

Протокол игры  
Ливерпуль3:4Бавария
(1:0) Гакпо Коди2'  
(2:0) Ван Дейк Виргил28'  
  33'Гнабри Серж (2:1)
  42'Сане Лерой (2:2)
(3:2) Диас Луис67'  
  80'Станишич Йосип (3:3)
  90'Крэтзиг Франс (3:4)
Алиссон БекерРобертсон Эндрю 62' (Гомес Джо ( 62') Ван Дейк Виргил 76' (МакКоннелл Джеймс ( 76') Матип Жоэль 46' (Нуньес Дарвин ( 46') Александер-Арнольд Трент  58' 62' (Эллиотт Харви ( 62') Джонс Кёртис 75' (Кларк Бобби ( 75') Собослаи Доминик 76' (Доак Бен ( 76') Макаллистер Алексис 46' (Конате Ибраима ( 46') Жота Диогу 46' (Диас Луис ( 46') Салах Мохамед 76' (Куанса Джарелл ( 76') Гакпо Коди  56' 62' (Цимикас Костас ( 62')
Запасные: Келлехер КаомхинАдриан ЛопесМрозек ФабианКумас ЛьюисСканлон КаллумФрауэндорф Мелкаму
Зоммер Янн 47' (Ульрайх Свен ( 47') Дэвис Альфонсо 61' (Крэтзиг Франс ( 61') Мин-Чжэ Ким 46' (Коман Кингсли ( 46') Упамекано Дайо 61' (Горецка Леон ( 61') Павар Бенжамен 61' (Ибрагимович Арийон ( 61') Лаймер Конрад 61' (Мазрауи Нуссаир ( 61') Киммих Йозуа 69' (Сарр Буна ( 69') Мусиала Джамал 61' (Станишич Йосип ( 61') Гнабри Серж 62' (Гравенберх Райан ( 62') Сане Лерой 46' (Де Лигт Маттейс ( 46') Тель Матис 69' (Павлович Андрия ( 69')
Запасные: Тиквич АнтониоХюльсманн Том
02 августа. Стадион "National Stadium (Kallang)".

 

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Ливерпуль Бавария
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«Бавария» обыграла «Ливерпуль» в весёлом матче с 7 голами
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