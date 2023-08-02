«Бавария» обыграла «Ливерпуль» в весёлом матче с 7 голами

В рамках подготовки к новому сезону «Ливерпуль» и «Бавария» проводили товарищеский матч в Сингапуре. Игра получилась весёлой – зрители увидели семь забитых голов. Четыре из них отпраздновали футболисты мюнхенской команды, которые и одержали победу с результатом 4:3.
«Ливерпуль» по ходу матча вёл в счёте 2:0 и 3:2, но верх всё-таки взяли игроки «Баварии». За мюнхенцев забили Серж Гнабри, Лерой Сане, Йосип Станишич и Франс Крэтзиг. В составе мерсисайдцев забивали Коди Гакпо, новоиспечённый капитан команды Виргил ван Дейк и Луис Диас.
Протокол игры
|(1:0) Гакпо Коди2'
|(2:0) Ван Дейк Виргил28'
|33'Гнабри Серж (2:1)
|42'Сане Лерой (2:2)
|(3:2) Диас Луис67'
|80'Станишич Йосип (3:3)
|90'Крэтзиг Франс (3:4)
Алиссон Бекер•Робертсон Эндрю62' (Гомес Джо (62') •Ван Дейк Виргил76' (МакКоннелл Джеймс (76') •Матип Жоэль46' (Нуньес Дарвин (46') •Александер-Арнольд Трент 58'62' (Эллиотт Харви (62') •Джонс Кёртис75' (Кларк Бобби (75') •Собослаи Доминик76' (Доак Бен (76') •Макаллистер Алексис46' (Конате Ибраима (46') •Жота Диогу46' (Диас Луис (46') •Салах Мохамед76' (Куанса Джарелл (76') •Гакпо Коди 56'62' (Цимикас Костас (62')
Зоммер Янн47' (Ульрайх Свен (47') •Дэвис Альфонсо61' (Крэтзиг Франс (61') •Мин-Чжэ Ким46' (Коман Кингсли (46') •Упамекано Дайо61' (Горецка Леон (61') •Павар Бенжамен61' (Ибрагимович Арийон (61') •Лаймер Конрад61' (Мазрауи Нуссаир (61') •Киммих Йозуа69' (Сарр Буна (69') •Мусиала Джамал61' (Станишич Йосип (61') •Гнабри Серж62' (Гравенберх Райан (62') •Сане Лерой46' (Де Лигт Маттейс (46') •Тель Матис69' (Павлович Андрия (69')
Запасные: Тиквич Антонио•Хюльсманн Том
02 августа. Стадион "National Stadium (Kallang)".
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