​«Манчестер Сити» готов отпустить Силву, но без скидок

Поговаривают, что полузащитник Бернарду Силва хотел бы примерить на себе футболку «Барселоны». Впрочем, из-за финансовых проблем каталонцы не могут позволить себе такой трансфер, и 28-летний португалец осознаёт, что ему наверняка предстоит ещё как минимум сезон в «Манчестер Сити».

В то же время издание Sport отмечает, что «Манчестер Сити» готов отпустить Бернарду даже этим летом. Правда, «горожане» не собираются делать скидок – за Силву они хотят выручить около 80 миллионов евро.

Добавим, что действующий контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025.