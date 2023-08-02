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​«Манчестер Сити» готов отпустить Силву, но без скидок

02 Августа 2023 • 16:13 Комментировать

Поговаривают, что полузащитник Бернарду Силва хотел бы примерить на себе футболку «Барселоны». Впрочем, из-за финансовых проблем каталонцы не могут позволить себе такой трансфер, и 28-летний португалец осознаёт, что ему наверняка предстоит ещё как минимум сезон в «Манчестер Сити».

В то же время издание Sport отмечает, что «Манчестер Сити» готов отпустить Бернарду даже этим летом. Правда, «горожане» не собираются делать скидок – за Силву они хотят выручить около 80 миллионов евро.

Добавим, что действующий контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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