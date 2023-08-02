«Аталанта» готова предложить 30 миллионов евро за Скамакку

«Аталанта» проявляет интерес к нападающему «Вест Хэма» Джанлуке Скамакке. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, итальянский клуб готов предложить за 24-летнего футболиста 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Скамакка близок к переходу в миланский «Интер», с которым уже согласовал условия личного контракта.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Вест Хэм» 27 матчей, в которых забил восемь голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 22 миллиона евро.

Напомним, Скамакка перешёл в «Вест Хэм» летом прошлого года из «Сассуоло» за 36 миллионов евро. Также в карьере футболиста были «Дженоа», «Асколи», «Кремонезе» и нидерландский ПСВ.